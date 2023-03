Milan, Eranio: «Chi faceva la differenza ora viene a mancare»

Stefano Eranio parla così del momento del Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista

Stefano Eranio parla così del momento del Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le dichiarazioni dell’ex centrocampista rossonero.

«Quando una squadra è in salute ed ha continuità tutto va bene, se poi perde colpi significa che qualcosa non va. Pioli ha provato a cambiare assetto, ma se vinci lo scudetto con il 4-2-3-1 non è questione di moduli, ma di qualità di qualcuno che faceva la differenza ed ora viene a mancare. Penso a Leao, che è in grande difficoltà ed era uno dei pochi che poteva dare una grande mano.»