Milan Empoli: assist e traguardo per Okafor, lo svizzero ancora decisivo

Nella vittoria del Milan di ieri contro l’Empoli tra i protagonisti c’è stato Okafor, lo svizzero ancora una volta decisivo

Vittoria e tre punti per il Milan ieri nel match di Serie A 2023-24 contro l’Empoli. Il gol decisivo lo ha firmato Pulisic su assist di Okafor. Lo svizzero è ancora una volta un fattore:

Cinque le reti segnate, di cui 4 da subentrato. Un numero da record in campionato che condivide con il compagno di squadra Luka Jovic. Ieri il primo assist in campionato ma non in assoluto con i rossoneri considerando quello per Chukwueze a Newcastle, che ha permesso al Milan di restare in Europa, se pur in quella minore. Ieri quello per l’americano che forse ha permesso di blindare il posto Champions.