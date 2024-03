Milan Empoli, Ordine bacchetta Pioli: «Tormenti finali inadatti per il rango della squadra che allena. Il voto è questo»

Milan-Empoli, Franco Ordine, noto giornalista, ha bacchettato Stefano Pioli dopo il successo ottenuto ieri a San Siro

Dalle colonne de Il Giornale, Franco Ordine ha bacchettato Stefano Pioli dopo il successo di ieri tra Milan ed Empoli:

PAROLE – «Promosso col 6 politico, come ai tempi della contestazione del ‘68, il Milan dei tanti, indispensabili, ricambi. Per domare l’Empoli di ieri, meno combattivo di altre recenti esibizioni targate Nicola, c’è bisogno del solito guizzo di uno dei suoi titolarissimi, Pulisic. Il Milan sale in classifica al secondo posto a quota 59 punti con il sorpasso alla Juventus, tradendo però tormenti inadatti al suo rango e alla sua posizione, specie nel finale pieno di giocate pasticciate, di qualche stanchezza dovuta al giovedì europeo».