Milan Empoli: Bennacer l’uomo ovunque, l’algerino è un fattore! Il dato dopo il match

Il gol del Milan contro l’Empoli poi decisivo per la vittoria, nel match valido per la ventottesima giornata della Serie A 2023-24, siglato da Pulisic sull’assist di Okafor è nato dalla grande giocata di Bennacer.

🚙 @IsmaelBennacer in the driving seat for #MilanEmpoli 👏#SempreMilan pic.twitter.com/HgRRA3oVoB

— AC Milan (@acmilan) March 10, 2024