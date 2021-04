Milan, ecco la posizione del club su Patson Daka: i dettagli

Il Milan apprezza molto le qualità di Daka ma non lo considera un obiettivo sensibile per la prossima stagione

Come riportato da calciomercato.com, il Milan non ha inserito nella lista dei suoi obiettivi per il mercato estivo Patson Daka, attaccante del Salisburgo che tanto bene sta facendo in questa stagione.

ALTRI OBIETTIVI – Maldini e Massara apprezzano molto il calciatore ma preferiscono puntare su un altro tipo di attaccanti: Belotti e Vlahovic sono i favoriti per fare da spalla ad Ibra nella prossima annata.