Milan, è febbre Scudetto: vicino il sold out contro il Bologna

Entusiasmo a mille nell’ambiente Milan per questo decisivo finale di stagione. La spinta dei tifosi sarà fondamentale

Si entra nel rush finale di campionato ed il Milan lo affronta da primo in classifica. Le ultime 8 partite decideranno una corsa Scudetto apertissima e tutti i fattori in gioco saranno fondamentale. Anche il pubblico.

I rossoneri avranno la spinta di un popolo carico come non mai. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la gara contro il Bologna sono già staccati 65mila biglietti e si va verso il tutto esaurito con la capienza ritornata al 100%. Un traguardo incredibile considerando che la gara si gioca di lunedì sera, non certo un orario comodissimo.