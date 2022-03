Milan, due ospiti d’eccezione oggi a Milanello: ecco chi sono

Oggi, il Milan si è ritrovato al centro sportivo di Milanello per iniziare il percorso di preparazione alla sfida contro il Cagliari, con un allenamento pomeridiano

In visita, due ospiti d’eccezione: l’ex calciatore e allenatore del Milan, Clarence Seedorf e Miroslav Klose. il tedesco assisterà all’allenamento condotto dal suo ex tecnico ai tempi della Lazio, Stefano Pioli. Questo, farà parte del suo percorso di formazione per diventare allenatore.