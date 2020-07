Milan, Donnarumma il portiere con più clean sheets in tutta la Serie A

Che il talento di Gigio Donnarumma sia di natura cristallina è sotto gli occhi di tutti: titolare tra i pali rossoneri da quando aveva 16 anni, il numero 99 del Diavolo ha le potenzialità per infrangere ogni tipo di record nel corso della sua carriera. Già ora, comunque, i numeri continuano a premiarlo.

Il portiere del Milan infatti è il detentore del maggior numero di clean sheets nella Serie A in corso quest’anno: sono ben 11 infatti le volte in cui Donnarumma ha mantenuto la porta involata. Un autentico muro.

11 – Gianluigi #Donnarumma is the goalkeeper with the most clean sheets in the current #SerieA campaign (11, as many as in his previous league season). Wall. pic.twitter.com/2eceCEu98y

— OptaPaolo (@OptaPaolo) July 6, 2020