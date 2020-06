Milan, domani inizia il rush finale per raggiungere un posto in Europa

Domani inizieranno i 40 giorni fitti di partite di campionato per recuperare quanto perso con il covid: il Milan mette nel mirino l’Europa

Ecco le parole di Pioli in merito al rush finale che avrà inizio domani per il Milan in Salento contro il Lecce e che vedrà le squadre di Serie A recuperare le partite mancanti in 40 giorni.

«Sarà un finale di campionato strano anche perché un calendario così non si era mai visto. Posso dire che la squadra è concentrata e motivata, puntavamo molto sulla Coppa Italia ma non è andata bene. I giocatori sanno che giocare nel Milan è una responsabilità, siamo in un club blasonato e anche dopo l’eliminazione ho visto i ragazzi vogliosi di vincere».