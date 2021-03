Milan: dieci giornate per scrivere il proprio futuro, Pioli ci crede

Milan: dieci giornate di campionato per cancellare la maledizione della seconda stagione e prendersi una bella rivincita su tanti scettici

Il Milan vuole concludere nel migliore dei modi la stagione 2020/2021. L’obiettivo in casa rossonera resta sempre lo stesso: qualificarsi in Champions League per costruire nella prossima stagione una squadra ancora più solida e competitiva.

Mancano dieci giornate al termine di questa Serie A. I prossimi quattro impegni contro Sampdoria, Parma, Genoa e Sassuolo sarebbero molto importanti per mettere già un piede verso l’Europa che conta. Lo riporta il Giorno.