Milan, stagione da buttare senza Europa League? La reazione di Pioli in conferenza non si è fatta attendere! COSA HA DETTO

Il Milan si gioca una fetta importante della sua stagione nella doppia sfida contro lo Slavia Praga in Europa League. Cosa ne pensa Pioli

Il pensiero di Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match di Europa League tra Milan e Slavia Praga, valido per gli ottavi di finale di andata della competizione, sulla stagione rossonera in caso di mancata conquista del trofeo europeo:

STAGIONE DA BUTTARE SENZA EUROPA LEAGUE – «I giudizi vanno fatti a fine stagione, ognuno trarrà i bilanci corretti».

LE PAROLE DI PIOLI IN CONFERENZA STAMPA ALLA VIGILIA DI MILAN SLAVIA PRAGA