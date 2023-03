Milan, continua il caso De Ketelaere: non segna da un anno

Il Milan attende ancora Charles De Ketelaere. Serve un gol per sbloccarsi, ma al belga manca da ormai un anno

2 aprile 2022. Questa la data dell’ultimo gol in gare ufficiali di Charles De Ketelaere. Quando il Milan giocherà il primo match dopo la sosta contro il Napoli, il prossimo 2 aprile 2023, sarà passato esattamente un anno. Di mezzo 38 partite, 7 con il Brugge e 31 in rossonero, senza gonfiare la rete. Un’enormità per un giocatore offensivo.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, una soluzione per lui potrebbe essere il ritorno al 4-2-3-1 mettendolo più al centro del campo. In quella zona ad inizio stagione fece vedere cose interessanti, salvo perdersi in un trend negativo che continua ancora oggi. Pioli lo ha provato da punta e da esterno destro, senza ottenere i risultati. Certamente il belga non è un bomber da 20 gol a stagione, ma non può essere neanche il fantasma che gira malinconicamente per il campo che si è visto in questi mesi.