Milan: «Da bambino tifavo Stella Rossa» – l’appello del giocatore rossonero

Rade Krunic ha presentato la sfida del Milan contro la Stella Rossa di domani ore 18:55, match valido per i sedicesimi di Europa League

Rade Krunic rivela un curioso retroscena della sua vita, ecco le sue parole in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Stella Rossa:

«Da bambino sicuramente tifavo per la Stella Rossa. Non l’ho mai nascosto ma sono anche un grande professionista. Sono felice di giocare in questo stadio e mi emoziona risentire la terra Serba sotto i piedi. Il Milan ora è la mia seconda casa e ho sempre sognato di giocare in una squadra prestigiosa come questa».