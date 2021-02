Milan-Crotone, ci sono due ex rossoneri nella squadra calabrese

Il match tra Milan e Crotone di domani pomeriggio presenta due soli ex, entrambi tra le fila della squadra ospite

Ci sono due ex giocatori del Milan nel Crotone che domani sfideranno il proprio passato. Il primo sarà in campo. Parliamo di Niccolò Zanellato, centrocampista classe ’98 cresciuto nelle giovanili rossonere con 2 presenze in prima squadra, entrambe in Europa League.

Il secondo è invece il tecnico Giovanni Stroppa, autore di ben 3 stagioni al Milan (1989-90, 1990-91 e 1994-95) con 54 presenze e 5 gol.