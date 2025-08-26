Milan Cremonese, i tifosi hanno rimpianto Theo Hernandez e Reijnders! Poi l’infortunio di Leao… Le ultimissime sui rossoneri

Come commentato dal giornalista Luca Bianchin su gazzetta.it, la sconfitta del Milan contro la Cremonese ha messo in luce una serie di problemi, evidenziando il peso delle assenze di alcuni giocatori chiave. La prestazione incolore della squadra ha fatto emergere il rimpianto per profili che hanno lasciato la squadra o che erano indisponibili per la partita.

L’assenza di Theo e l’importanza di Reijnders

Secondo Bianchin, i tifosi rossoneri hanno rimpianto l’assenza di due pedine fondamentali: Theo Hernandez e Tijjani Reijnders. Sebbene Theo, a detta del giornalista, abbia avuto delle prestazioni altalenanti nell’ultimo anno, la sua mancanza si è fatta sentire. Tuttavia, è l’assenza di Reijnders ad aver pesato di più. Il centrocampista olandese, infatti, è stato quasi sempre “all’altezza” durante la sua esperienza milanista. Le sue giocate in verticale, le accelerazioni e i tiri in porta sono caratteristiche che sono mancate al centrocampo del Milan contro la Cremonese. La cessione dei migliori giocatori per motivi di bilancio è una scelta logica, ma le sue conseguenze si riflettono inevitabilmente sul campo. Questo è un aspetto che il DS Tare e l’allenatore Allegri dovranno affrontare.

Leao: l’incognita che ha aiutato la Cremonese

Ma l’assenza più determinante, secondo Bianchin, è stata quella di Rafael Leao. L’infortunio al polpaccio del portoghese è stato, con il senno di poi, un grande “aiuto” per la Cremonese. L’avversario, difendendosi in modo compatto e chiuso, è stato avvantaggiato dal fatto di non dover affrontare la sua imprevedibilità e la sua capacità di creare superiorità numerica. Le improvvisazioni di Leao sono considerate fondamentali, specialmente contro squadre che adottano un approccio difensivo simile a quello della Cremonese. Con l’attuale livello di gioco espresso, il Milan ha disperato bisogno del talento e della fantasia del suo attaccante per sbloccare le partite più difficili. La speranza è che Leao possa recuperare al più presto per tornare a essere una risorsa decisiva per i rossoneri.