Milan Cremonese, Tare non si nasconde! Per il dirigente quella sconfitta è da definire terrificante perché… Le ultimissime notizie

Intervenuto ai microfoni di Sky prima dell’inizio della sfida tra Lecce e Milan, il direttore sportivo rossonero, Igli Tare, non ha usato mezzi termini per descrivere le sensazioni della squadra dopo la sconfitta nella prima giornata di campionato. Le sue parole, dirette e cariche di significato, hanno tracciato un quadro di grande tensione e determinazione.

La sconfitta per 1-2 subita in casa contro la Cremonese ha lasciato un segno profondo, un vero e proprio shock per l’ambiente rossonero. “Sono rimasto traumatizzato dal risultato ottenuto contro la Cremonese”, ha dichiarato Tare, utilizzando un termine forte che sottolinea non solo l’amarezza per il risultato, ma anche la delusione per una prestazione al di sotto delle aspettative. Un risultato, quello dell’esordio, che ha rotto l’equilibrio e la fiducia, imponendo un immediato esame di coscienza.

Il messaggio di Tare, tuttavia, non è stato solo una constatazione, ma un chiaro e perentorio appello alla reazione. “Dobbiamo vincere per tornare alla normalità“, ha aggiunto il direttore sportivo. Questa “normalità” per un club come il Milan non è semplicemente la vittoria fine a sé stessa, ma il ripristino di uno standard di rendimento e di risultati che si addice a una squadra di vertice. Il risultato del Via del Mare, quindi, non era solo una questione di tre punti, ma una prova di carattere, un test fondamentale per dimostrare che l’inciampo contro la Cremonese è stato un incidente di percorso e non un segnale preoccupante.

Infine, le parole di Tare si sono rivolte anche al cuore del club: i suoi sostenitori. “I tifosi del Milan meritano altro“, una frase che esprime rispetto e consapevolezza delle alte aspettative. È un chiaro riconoscimento del fatto che la passione e il supporto dei tifosi meritano di essere ripagati con prestazioni all’altezza della storia e del prestigio del club. Un monito alla squadra a dare tutto in campo per restituire dignità e orgoglio a un pubblico che chiede solo di sognare.