Milan Cremonese, inquietante statistica sui rossoneri! Gara d’esordio da incubo, il dato non mente

Milan Cremonese, arriva l’inquietante statistica sui rossoneri: c’entra la gara di esordio, il dato condanna la squadra di Allegri

L’inizio di stagione per il Milan targato Massimiliano Allegri e con Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo è stato tutt’altro che entusiasmante. Sebbene sia ancora presto per trarre conclusioni definitive, la sconfitta subita contro una Cremonese ben organizzata ha sollevato diversi campanelli d’allarme. La statistica fornita da Opta aggiunge ulteriore peso a queste preoccupazioni: il Milan non ha vinto in quattro delle ultime otto gare di esordio stagionale in Serie A (due pareggi e due sconfitte), incluse le ultime due più recenti. Un dato che evidenzia una tendenza preoccupante e che invita a riflettere.

Un esordio da dimenticare, specialmente per Massimiliano Allegri, che tornava a San Siro da protagonista dopo ben 14 anni. Il tecnico livornese, che in 18 mesi è il quarto allenatore a sedersi sulla panchina rossonera, si aspettava una reazione diversa dai suoi giocatori. Dopo la convincente prestazione in Coppa Italia contro il Bari, la squadra è apparsa cupa, confusionaria e acerba contro i grigiorossi. La mancanza di idee e la dipendenza dal talento di Rafael Leao, che con i suoi guizzi e le sue accelerazioni è l’unico in grado di spezzare le difese avversarie, sono state evidenti.

La prestazione di alcuni singoli è stata particolarmente sotto le aspettative. L’attaccante Santiago Gimenez è apparso un vero e proprio fantasma in campo: senza grinta, senza voglia di incidere e con scarse idee. Complice anche la prestazione superlativa di Caleb Okoli, autore del gol che ha aperto le marcature e di una partita solida in difesa, l’attacco rossonero è sembrato spento. Per una squadra che vuole riscattare l’ottavo posto della passata stagione, un inizio così negativo non poteva esserci.

Eppure, come la scorsa stagione ha dimostrato con il Napoli che, dopo aver perso 3-0 a Verona nella prima giornata, si è cucito lo scudetto sul petto, c’è ancora molto tempo per invertire la rotta. Tuttavia, il Milan deve agire con urgenza. La sconfitta potrebbe essere il campanello d’allarme definitivo che spingerà la dirigenza capitanata da Igli Tare a compiere gli ultimi sforzi sul calciomercato. La squadra ha bisogno di rinforzi e le lacune sono chiare: un attaccante che sappia essere un punto di riferimento, con più presenza e incisività rispetto a Gimenez, e un difensore centrale per dare maggiore solidità e esperienza al reparto arretrato.

In conclusione, l’esordio del Milan è stato un richiamo alla realtà che ha evidenziato diverse problematiche. Le statistiche non sono dalla parte dei rossoneri, ma c’è ancora tutto il tempo per rimediare. Allegri e Tare hanno il compito di trasformare questa battuta d’arresto in uno stimolo per fare meglio e completare la rosa. La strada per dimenticare la deludente stagione passata è ancora lunga, ma la dirigenza e lo staff tecnico sanno quali sono le priorità da affrontare per riportare il Diavolo al vertice del calcio italiano.