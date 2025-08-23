Milan Cremonese, rossoneri arrivati a San Siro per la prima giornata della Serie A 2025/26. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’attesa è finita. L’aria di Serie A si respira di nuovo a San Siro. Il Milan è arrivato allo stadio, pronto per affrontare la Cremonese nella sfida che segna l’esordio del campionato 2025/2026. L’arrivo dei rossoneri è stato accolto dall’entusiasmo di una folla di tifosi, ansiosi di vedere all’opera la squadra e i nuovi acquisti dopo una lunga estate di mercato.

La squadra, guidata dal tecnico Paulo Fonseca, si è presentata allo stadio avvolta da un clima di grande concentrazionee determinazione. L’allenatore portoghese, al suo debutto ufficiale sulla panchina del Diavolo, ha preparato la partita nei minimi dettagli, consapevole dell’importanza di iniziare la stagione con il piede giusto. I giocatori, tra cui il capitano Davide Calabria e il fantasista Rafael Leão, sono scesi dal pullman con sguardi concentrati, pronti a dare il massimo davanti al loro pubblico.

La sfida contro la Cremonese, neopromossa e reduce da un’ottima stagione in Serie B, non va sottovalutata. La squadra grigiorossa, guidata da un allenatore di esperienza, cercherà di mettere in difficoltà i padroni di casa con un gioco organizzato e aggressivo. Tuttavia, il Milan è deciso a imporre il proprio gioco e a conquistare i primi tre punti della stagione, mandando un segnale forte e chiaro alle rivali.

L’incontro è l’occasione perfetta per vedere all’opera i nuovi volti della squadra. Tutta l’attenzione è puntata sui giocatori arrivati in estate per rinforzare la rosa, ma anche sui talenti che hanno brillato nelle amichevoli pre-campionato. La formazione scelta da Fonseca sarà fondamentale per sbloccare la gara e trovare la via del gol.

A San Siro l’atmosfera è già elettrica. I tifosi milanisti hanno riempito gli spalti, pronti a sostenere la squadra in questa nuova avventura. L’obiettivo del Diavolo è chiaro: lottare per il vertice e dimostrare di essere una delle protagoniste del campionato. La sfida contro la Cremonese è il primo passo di un lungo percorso, e l’intero mondo rossonero spera che si tratti di un inizio con il botto.