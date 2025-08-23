Milan Cremonese, il dato sui biglietti venduti: San Siro si tinge di rossonero

Milan Cremonese con il pubblico delle grandi occasioni. Mancherà però la Curva Sud, la parte più calda della tifoseria

Milano si prepara a una serata di grande calcio. Sabato 23 agosto, lo stadio San Siro aprirà i battenti per il debutto stagionale del Milan in Serie A. Il match contro la Cremonese ha già fatto registrare il tutto esaurito, un segnale forte dell’entusiasmo che circonda la squadra rossonera dopo i successi della scorsa stagione. L’atmosfera si preannuncia elettrica, con 75.000 spettatori attesi a sostenere la loro squadra del cuore.

Il primo fischio d’inizio della nuova stagione per il Diavolo sarà un momento molto atteso. I tifosi sono ansiosi di vedere all’opera la squadra, guidata dal sapiente Massimiliano Allegri. L’incontro segna l’inizio di una stagione che si prospetta ricca di sfide e ambizioni per i campioni in carica.

I riflettori saranno puntati anche su alcuni dei volti più noti del club meneghino. Ci si aspetta molto da Rafael Leão, il talentuoso attaccante portoghese che con la sua velocità e tecnica sopraffina è in grado di spaccare le difese avversarie. L’attenzione sarà anche su Samuele Ricci, il giovane e dinamico centrocampista italiano che, con la sua visione di gioco e la sua grinta, è il nuovo fulcro del centrocampo rossonero.

Dall’altra parte del campo, la Cremonese, neopromossa, cercherà di fare il possibile per rendere la vita difficile al Milan. L’entusiasmo non mancherà anche tra i circa 3600 tifosi ospiti, pronti a sostenere la loro squadra in una sfida che si preannuncia già storica per loro.

Il Milan-Cremonese biglietti esauriti sono un chiaro indicatore che il debutto a San Siro sarà un evento da non perdere. I tifosi hanno risposto in massa, dimostrando il loro attaccamento ai colori rossoneri.