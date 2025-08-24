Milan Cremonese, che stroncatura per Santiago Gimenez! Voti bassissimi e prestazione incolore

Milan Cremonese, tutti i principali quotidiani sportivi e non hanno stroncato la prestazione di Santiago Gimenez contro la Cremonese

La prima di campionato contro la Cremonese doveva essere la serata di Santiago Gimenez, l’occasione perfetta per mettere a tacere le critiche che lo hanno perseguitato per tutta l’estate. L’attesa attorno al giovane attaccante messicano era palpabile, ma la realtà in campo si è rivelata amara e deludente. La prestazione del “Bebote” è stata un concentrato di sforzi inconcludenti, scelte sbagliate e nervosismo, lasciando i tifosi milanisti con l’amaro in bocca. Il risultato finale, un pareggio insipido, riflette in pieno la difficoltà di un Milan che non riesce a trovare la quadra. Il nuovo DS Igli Tare e l’allenatore Massimiliano Allegri hanno ora un bel grattacapo da risolvere.

Le pagelle dei principali quotidiani sportivi e non sono un vero e proprio j’accuse nei confronti del numero 9 rossonero. La Gazzetta dello Sport non usa mezzi termini, assegnando un 4,5 e definendolo “IL PEGGIORE”. La testata sottolinea come il difensore Baschirotto lo abbia messo “a cuccia”, facendolo sembrare “un cucciolo“. Un giudizio lapidario che evidenzia la poca incisività e la scarsa concretezza del giocatore. Anche Tuttosport si ferma al 4,5, rimarcando il dato preoccupante degli “0 tiri in porta a fine gara”. Un’inefficacia che pesa come un macigno per un centravanti che dovrebbe essere il punto di riferimento offensivo della squadra.

Il Corriere della Sera, con un altro 4,5, punta il dito sulla confusione mentale di Gimenez, definendolo “La faccia triste dell’America“. Viene ricordato il gol annullato per fuorigioco, un episodio che ha simboleggiato una serata in cui tutto è andato storto, culminata con la perdita di palla che ha portato al secondo gol della Cremonese. Una prestazione che, secondo il quotidiano, lo ha visto in “affanno costante”. Il Corriere dello Sport e La Repubblica, pur essendo leggermente più “generosi” con un 5, non possono fare a meno di notare le difficoltà del messicano. Il Corriere dello Sport menziona che Gimenez “ha bisogno di un sostegno”, quasi a voler giustificare una performance in solitaria e poco supportata dai compagni.

L’analisi dei giornali è concorde: la prova di Gimenez è stata un flop totale. La squadra di Allegri, che tanto aveva puntato sull’attaccante in questa estate di calciomercato, si ritrova a fare i conti con un giocatore che sembra aver perso il suo smalto migliore. La sensazione è che il peso delle aspettative e la pressione di essere il centravanti titolare del Milan siano stati troppo forti. La palla persa che ha innescato il raddoppio ospite è stata la metafora perfetta di una serata da incubo. Ora spetta a Massimiliano Allegri e Igli Tare lavorare sul giocatore, sia a livello tecnico che psicologico, per recuperare un patrimonio che rischia di deprezzarsi. I tifosi, speranzosi di vedere un Milan vincente, attendono risposte e, soprattutto, gol da quel numero 9 che, per ora, non ha saputo ripagare la fiducia che gli è stata data.