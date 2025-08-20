Milan Cremonese, chi giocherà al posto di Rafael Leao? Massimiliano Allegri sta studiando questa soluzione. Le ultimissime sui rossoneri

Con l’infortunio di Rafael Leao, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, sta valutando le opzioni per l’attacco in vista della prima giornata di campionato contro la Cremonese. La soluzione più probabile, secondo le indiscrezioni, è un tandem offensivo composto da Christian Pulisic e Santiago Gimenez.

L’assenza di Leao, fermato da un trauma elongativo al polpaccio, è un duro colpo per i rossoneri, ma allo stesso tempo rappresenta un’opportunità per Allegri di testare nuove soluzioni tattiche. La coppia Pulisic-Gimenez offre caratteristiche diverse e complementari. L’americano, infatti, può agire da trequartista o seconda punta, mettendo in mostra la sua rapidità, il suo dribbling e la sua capacità di inserirsi negli spazi. Gimenez, invece, è un centravanti classico, un finalizzatore puro che ha dimostrato un grande fiuto del gol.

La scelta di Allegri di puntare su di loro dal primo minuto dimostra la fiducia che il tecnico ha nei due giocatori. Pulisic, nonostante sia arrivato da poco a Milano, ha già mostrato un grande feeling con i compagni e una buona conoscenza del gioco. Gimenez, dal canto suo, ha impressionato durante il ritiro precampionato, dimostrando di essere un attaccante di grande valore.

La partita contro la Cremonese sarà il primo vero banco di prova per il nuovo Milan di Allegri. I tifosi sono curiosi di vedere all’opera la nuova coppia d’attacco e sperano che la loro intesa possa portare subito i primi tre punti della stagione.