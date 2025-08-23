Milan Cremonese, occasione d’oro per Santiago Gimenez: Allegri chiede conferme, lui… Ultimissime notizie sui rossoneri

Per l’esordio stagionale a San Siro contro la Cremonese, il Milan di Massimiliano Allegri si prepara a scendere in campo con una formazione che promette un approccio tattico audace. Secondo le probabili formazioni, il tecnico livornese ha optato per un modulo inedito per i rossoneri, il 3-5-2, segnale di una chiara evoluzione tattica per affrontare al meglio la nuova annata. A guidare la squadra dalla porta sarà Mike Maignan, protetto da una linea a tre composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic.

Il vero punto di interesse di questa formazione, però, si trova nel cuore dell’attacco. L’esordio dal primo minuto di Santiago Gimenez è un segnale forte da parte di Allegri e della dirigenza, che ha creduto fortemente nel potenziale di questo giovane talento. Arrivato per portare freschezza e gol al reparto offensivo, l’attaccante messicano sarà il partner di un giocatore del calibro di Christian Pulisic. La sua presenza è destinata a cambiare il volto della squadra, offrendo ad Allegri un centravanti moderno, capace di muoversi, pressare e finalizzare, creando nuovi spazi e soluzioni offensive per il Milan. Questo esordio rappresenta la fiducia del club, e in particolare del DS Igli Tare, che ha lavorato per portare a Milano profili giovani ma già pronti.

Il modulo a tre in difesa è stato studiato proprio per liberare gli esterni e il centrocampo, con un tridente di qualità composto da Loftus-Cheek, Fofana e il maestro Luka Modric a dettare i tempi e a supportare le due punte. Sulle fasce, la spinta di Estupinan e Saelemaekers sarà cruciale per fornire palloni giocabili in area. La scelta di Allegri di affidare subito a Gimenez il ruolo di titolare dimostra una chiara volontà di partire forte, sfruttando al massimo il potenziale della rosa costruita con cura in estate per un’annata che si preannuncia ricca di obiettivi.