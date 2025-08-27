Milan Cremonese, Condò sicuro: «La partita ha dimostrato una cosa. Ecco che innesti servono ad Allegri»

Milan Cremonese, Paolo Condò, noto giornalista, è convinto che al club rossonero servano difensori sul mercato: le dichiarazioni

Il calciomercato Milan si trova a un punto di svolta. Dopo una stagione che non ha pienamente soddisfatto le aspettative, il club rossonero, sotto la nuova guida del direttore sportivo Igli Tare e del neo-allenatore Massimiliano Allegri, sta pianificando il suo futuro. La priorità, come sottolineato da più parti, sembra essere il rafforzamento del reparto difensivo. Un’opinione condivisa e rafforzata anche da una voce autorevole del giornalismo sportivo, Paolo Condò.

Durante la trasmissione di Sky “Calciomercato – L’originale”, Paolo Condò ha espresso la sua chiara e netta valutazione sulle difficoltà attuali del club milanista. Le sue parole, riportate in un passaggio divenuto virale, non lasciano spazio a interpretazioni: “Servono difensori. La partita che ha giocato la difesa del Milan come reparto e singolarmente porta a dover comprare dei difensori. I giocatori erano quelli dell’anno scorso, a parte Estupinan che non mi è piaciuto”.

L’analisi di Condò si concentra su un aspetto cruciale: la qualità e la coesione del reparto arretrato. La prestazione dei difensori rossoneri, sia come singolo che come blocco difensivo, è stata giudicata insufficiente. Questo ha acceso un campanello d’allarme che Tare e Allegri non possono ignorare. La stabilità e la solidità difensiva sono la base su cui costruire una squadra vincente e, a giudizio del giornalista, il Milan di oggi ne è privo.

La citazione di Estupinan, con un giudizio così diretto e negativo, evidenzia come il problema non sia solo una questione di modulo o tattica, ma anche di valore dei singoli. L’arrivo di Allegri, noto per la sua attenzione alla fase difensiva e alla organizzazione, rende ancora più urgente l’intervento sul mercato. Il tecnico livornese, che ha già portato il suo calcio pragmatico e solido in passato, ha bisogno di giocatori affidabili e di livello per poter implementare la sua visione.

L’operato di Igli Tare sarà quindi sotto i riflettori. Il neo-direttore sportivo dovrà dimostrare la sua abilità nel trovare i profili giusti per il Mister Allegri, giocatori che possano dare una svolta alla solidità difensiva del Milan. Si parla già di diversi nomi, ma la scelta finale dovrà essere oculata e mirata a colmare le lacune evidenti. Le parole di Condò non sono solo una critica, ma un vero e proprio monito che il club rossonero deve cogliere per non ripetere gli errori del passato. La campagna acquisti sarà decisiva e le mosse in difesa determineranno in gran parte il successo della prossima stagione. Il Milan ha bisogno di certezze e la difesa, per ora, sembra essere il suo tallone d’Achille.