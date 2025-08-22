Milan Cremonese, Allegri esulta! Questo giocatore sarà regolarmente a disposizione per la sfida di domani. Le ultimissime sui rossoneri

Finalmente una buona notizia per mister Massimiliano Allegri e per tutti i tifosi rossoneri. Samuel Chukwueze è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo a Milanello, superando il piccolo problema muscolare che lo aveva tenuto ai box negli ultimi giorni. Il nigeriano, al centro di diverse voci di mercato che lo vedevano lontano da Milano, ha dimostrato di essere in ottime condizioni e sarà regolarmente a disposizione dell’allenatore per la prima giornata di campionato contro la Cremonese.

Il recupero di Chukwueze è un segnale importante per il Milan, che si prepara ad affrontare una stagione ricca di impegni e con l’obiettivo di riconquistare la vetta del calcio italiano. La sua velocità e la sua imprevedibilità sulla fascia destra sono doti che potrebbero fare la differenza, offrendo ad Allegri una preziosa alternativa tattica e un’arma in più da sfruttare in attacco.

Il ritorno in campo di Chukwueze mette fine alle speculazioni sul suo futuro, almeno per il momento. Il giocatore, infatti, sembra intenzionato a giocarsi le sue carte in rossonero, convinto di poter dare un contributo significativo alla causa. La sua presenza in campo già dalla prima partita contro la Cremonese è un segnale di fiducia da parte della società e dell’allenatore, che puntano sul suo talento per dare una svolta alla stagione.

La gara casalinga contro la Cremonese, neopromossa e desiderosa di ben figurare, sarà un banco di prova importante per il Milan. E la presenza di un giocatore come Chukwueze, in grado di cambiare il volto di una partita con una singola giocata, rappresenta un fattore cruciale per affrontare l’esordio stagionale con la giusta dose di fiducia e sicurezza.