Milan Cremonese, Chukwueze prenderà parte a questa sfida? Da Milanello hanno le idee molto chiare… Ultimissime notizie sui rossoneri

Sono arrivate ottime notizie da Milanello per tutti i tifosi rossoneri. Samuel Chukwueze ha finalmente superato il piccolo problema muscolare che lo aveva costretto a un lavoro differenziato nei giorni scorsi ed è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo. Questa la notizia lanciata da Sky, che riporta il recupero del nigeriano in vista della prima giornata di campionato.

Il suo ritorno in campo è un segnale molto positivo per il tecnico Massimiliano Allegri, che potrà contare su di lui per l’esordio stagionale contro la Cremonese, in programma per sabato sera a San Siro. La velocità e l’abilità nell’uno contro uno di Chukwueze sono armi preziose per l’attacco rossonero e il suo pieno recupero offre ad Allegri un’opzione offensiva in più, che potrebbe rivelarsi determinante per sbloccare la partita.

Nonostante le recenti voci di mercato che lo avevano accostato ad altri club, il nigeriano ha dimostrato di voler rimanere a Milano e di essere pronto a dare il suo contributo alla squadra. La sua voglia di mettersi a disposizione e la sua partecipazione all’allenamento in gruppo sono segnali importanti per tutto l’ambiente rossonero.

L’entusiasmo per l’inizio del campionato è altissimo, e la notizia del recupero di Chukwueze non fa che aumentare le aspettative per l’esordio. Il Milan si prepara ad affrontare una Cremonese combattiva, ma con un giocatore del calibro di Chukwueze in più a disposizione, la vittoria sembra un obiettivo più che raggiungibile.