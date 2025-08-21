Milan Cremonese, attenzione alle condizioni fisiche di Chukwueze! Il calciatore potrebbe saltare la sfida per questo motivo. Le ultimissime notizie

Un piccolo intoppo rischia di complicare i piani del Milan in vista della prossima sfida di campionato. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club rossonero si trova a fare i conti con un’incognita che riguarda il suo reparto offensivo: Samuel Chukwueze è alle prese con un problema muscolare che lo mette in forte dubbio per la partita contro la Cremonese. Si tratta, stando alle prime indiscrezioni, di un infortunio di lieve entità, ma sufficiente a far scattare un campanello d’allarme nello staff tecnico e tra i tifosi.

L’allenatore Massimiliano Allegri nutre la speranza di poter recuperare l’esterno nigeriano in tempo per la partita di sabato, ma la situazione resta da monitorare giorno dopo giorno. La potenziale assenza di Chukwueze non rappresenta un problema solo per l’undici titolare, ma soprattutto per le dinamiche della panchina. Senza di lui, infatti, il Milan si ritroverebbe sprovvisto di una vera e propria alternativa per modificare in corsa il suo reparto d’attacco, limitando le opzioni a disposizione del tecnico in caso di necessità.

Il contributo di Chukwueze non si limita a un ruolo da titolare. La sua rapidità, la sua capacità di saltare l’uomo e la sua imprevedibilità lo rendono un’arma preziosa da lanciare nella mischia a gara in corso, per spaccare le difese avversarie o per cambiare l’inerzia di un match. La sua assenza priverebbe il Milan di un giocatore in grado di offrire soluzioni tattiche differenti e di garantire un’opzione di qualità per rinfrescare l’attacco. Allegri sa bene quanto la profondità della rosa sia fondamentale per affrontare una stagione lunga e impegnativa, e l’assenza di un ricambio di questo livello sarebbe un duro colpo. Per questo, l’ambiente rossonero incrocia le dita e spera in un recupero lampo.