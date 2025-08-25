Milan Cremonese, Capello netto su Massimiliano Allegri: «Queste cose le dovrà correggere». Le ultimissime sui rossoneri

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, l’ex allenatore Fabio Capello ha espresso una critica netta nei confronti del Milan visto all’esordio in campionato, un Milan che, pur avendo un nuovo tecnico in Massimiliano Allegri, ha mostrato le stesse lacune della passata stagione. La sconfitta subita contro la Cremonese ha messo in luce evidenti difetti che, secondo Capello, dovranno essere prontamente corretti.

Il primo problema sollevato è di natura tattica e di approccio. L’allenatore ha sottolineato come la squadra rossonera non sembri ancora avere il giusto equilibrio, mostrando un’organizzazione difensiva lacunosa. Il difetto più evidente, però, riguarda la mentalità dei singoli. Capello ha notato che i giocatori non marcano “sentendo” l’avversario, ma si limitano a guardare solo la palla, una disattenzione che può costare caro.

La mancanza di aggressività e di cattiveria agonistica è un altro punto dolente evidenziato dall’ex tecnico. Ha descritto alcuni giocatori che “rientrano corricchiando”, senza quella determinazione necessaria a riconquistare la palla o riposizionarsi rapidamente. Per fare un paragone, Capello ha citato l’esempio virtuoso del Napoli, dove tutti e undici i giocatori si attivano immediatamente per recuperare il pallone non appena lo perdono. Questo atteggiamento, che a suo dire mancava già lo scorso anno, non si è visto nemmeno nel deludente esordio contro la Cremonese.

Le parole di Fabio Capello rappresentano un monito per Massimiliano Allegri e per l’intera squadra. L’allenatore ha il compito di lavorare su questi aspetti, ma è fondamentale che i calciatori mostrino la giusta disponibilità a cambiare rotta. Per tornare al successo, il Milan deve ritrovare quella fame e quell’intensità che sembrano essere state smarrite.