Milan Cremonese, il commento del club non passa inosservato! Questa l’analisi della sconfitta dei rossoneri

Milan Cremonese, il club, sui propri canali ufficiali, ha commentato la sconfitta dei rossoneri nell’esordio stagionale a San Siro

Un’atmosfera elettrica e l’attesa per la prima di campionato a San Siro, che si trasforma in una serata dal sapore amaro. Il Milan targato Massimiliano Allegri e Igli Tare, nuovo direttore sportivo, non riesce a superare un’ordinata e compatta Cremonese, che vince per 1-2 in casa dei rossoneri. Un esordio tutt’altro che sperato per il Diavolo, che secondo il comunicato ufficiale sul proprio sito, ha mostrato delle lacune evidenti in fase offensiva e difensiva.

La squadra di Allegri è scesa in campo con Luka Modrić dal primo minuto, ma ha faticato a trovare il ritmo giusto contro gli ospiti guidati da Davide Nicola. La partita è stata un’alternanza di emozioni altalenanti, con il Milan che, pur tenendo il controllo del gioco, non è riuscito a trovare gli spazi giusti. La Cremonese, dal canto suo, si è dimostrata solida e cinica, sfruttando al meglio le imprecisioni della retroguardia rossonera. Un gran gol di Bonazzoli ha spento le ambizioni di una squadra che ha mostrato ritmo lento e molti palloni persi soprattutto nella prima frazione di gioco.

Il comunicato del Milan non nasconde la delusione, sottolineando come la squadra non sia stata sufficientemente intensa per impensierire un avversario venuto a Milano con la giusta solidità. La sconfitta, seppur dolorosa, non deve però affondare le ambizioni del club rossonero. La società punta a ripartire subito, concentrandosi su ciò che non ha funzionato. Le parole chiave per i prossimi impegni sono concretezza e gestione degli episodi.

Come evidenziato dal testo ufficiale, l’obiettivo è migliorare gli automatismi in uscita, aumentare l’ampiezza del gioco e dare maggior peso in area per essere più incisivi. La nuova stagione è appena iniziata e c’è ancora molto da fare per il Milan di Allegri e Tare. I prossimi appuntamenti contro il Lecce, venerdì 29 agosto, e il Bologna, dopo la sosta, saranno cruciali per mostrare una reazione immediata e dimostrare che questa battuta d’arresto è stata solo un incidente di percorso. I dettagli faranno la differenza e la squadra dovrà lavorare sodo per trovare la giusta fluidità e la determinazione necessaria per centrare gli obiettivi stagionali.