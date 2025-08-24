Milan Cremonese, Costacurta non ha dubbi! Sulla sconfitta dei rossoneri l’ha detto veramente

Milan Cremonese, Alessandro Costacurta ha analizzato la sconfitta del club rossonero di Allegri all’esordio stagionale a San Siro

La recente sconfitta del Milan contro la Cremonese ha scosso l’ambiente rossonero. La partita, terminata con un risultato a sorpresa, ha riacceso le discussioni sulle prestazioni della squadra. Analizzando il match, Alessandro Costacurta, ex difensore e icona milanista, ha espresso il suo parere a Sky, citando la fonte in modo inequivocabile: “Credo ci siano ancora delle scorie dell’anno scorso che fanno pesare le partite attuali. Non c’è stato nessuno che ha saltato l’uomo.” Questo commento evidenzia una mancanza di incisività e una certa pesantezza psicologica che il club sembra ancora portarsi dietro dalla stagione precedente. Le parole di Costacurta mettono in luce una problematica tattica e mentale che la nuova dirigenza, con Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, e il nuovo allenatore Massimiliano Allegri dovranno affrontare con decisione. La loro missione sarà quella di eliminare queste scorie e infondere nuova energia nella squadra, per superare questo momento difficile e rilanciare le ambizioni del club.

Una storia di contrasti: i precedenti tra Milan e Cremonese

La vittoria della Cremonese a San Siro rappresenta un evento storico, poiché non si verificava da ben 100 anni. La precedente vittoria risale al 4 ottobre 1925, un’epoca in cui la Serie A non era ancora stata istituita e lo stadio San Siro era ancora in fase di costruzione, inaugurato solo nel settembre 1926. Questo dato storico, che sottolinea la rarità di un’impresa simile, aggiunge ulteriore peso alla sconfitta del Milan. Guardando al passato, questo era il trentesimo scontro tra le due squadre, e il bilancio storico è decisamente a favore dei rossoneri, che hanno conquistato la vittoria per 17 volte, contro le 7 della Cremonese, con 6 pareggi. Il divario si fa ancora più netto se si considerano solo le partite giocate in casa dal Milan: 10 vittorie a 3 e 2 pareggi. L’ultimo incontro prima di quello recente risale a due anni fa, quando la partita si concluse con un pareggio per 1-1 a San Siro, con le reti di Okereke e Messias nei minuti di recupero.

Prospettive future per il Milan: il ruolo di Allegri e Tare

La sconfitta contro la Cremonese deve servire da campanello d’allarme per il Milan. La società, guidata dal Direttore Sportivo Tare e dall’allenatore Allegri, ha l’obbligo di analizzare a fondo le cause di questa debacle. È fondamentale che il tecnico lavori sull’aspetto psicologico e tattico della squadra, affinché non si ripetano prestazioni opache come quella vista in campo. Le scorie citate da Costacurta sono una realtà che va affrontata con determinazione per ristabilire la fiducia e la grinta che hanno sempre contraddistinto i rossoneri. Il mercato estivo e l’arrivo di nuovi giocatori, scelti da Tare, dovranno essere mirati a rinforzare la squadra e a migliorare le opzioni offensive, visto che, come sottolineato, nessuno è stato in grado di saltare l’uomo. Solo con un lavoro sinergico tra dirigenza e staff tecnico il Milan potrà tornare ai livelli che gli competono e soddisfare le aspettative dei suoi tifosi.