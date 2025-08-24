Milan Cremonese, Ambrosini perplesso: questi gli aspetti che non hanno convinto la leggenda rossonera

Milan Cremonese, Massimo Ambrosini ha analizzato la sconfitta dei rossoneri: parecchie le perplessità dello storico capitano del Diavolo

L’esordio del Milan nella Serie A 2025/2026 non è stato di certo quello sognato dai tifosi rossoneri. La sconfitta per 1-2 in casa contro la neo-promossa Cremonese ha acceso subito un campanello d’allarme nella società e tra i tifosi. A commentare a caldo la prestazione deludente della squadra, l’ex centrocampista e ora commentatore tecnico Massimo Ambrosini, che ha espresso le sue perplessità su alcuni singoli rossoneri.

La critica di Ambrosini: Pulisic, Gimenez e le difficoltà a centrocampo

“Fofana e Loftus sono mezzali di inserimento, negli spazi stretti fanno fatica. In quelle situazioni ci vuole tecnica, che il Milan non ha avuto. Pulisic a sprazzi, Gimenez veramente poco. Tra i terzini Tomori non spinge, Estupinan ha avuto grande difficoltà”, ha dichiarato Ambrosini nel post-partita.

L’analisi dell’ex capitano del Milan si concentra su alcuni punti nevralgici della squadra. Il centrocampo, in particolare, è stato oggetto di critiche. La coppia Fofana-Loftus-Cheek non è riuscita a trovare la giusta alchimia, palesando difficoltà nel gioco stretto. Questo ha evidenziato una carenza di qualità tecnica che, secondo Ambrosini, ha impedito al Milan di dominare il match. Un aspetto che probabilmente è già al vaglio del nuovo direttore sportivo Tare e dell’allenatore Allegri.

Anche gli attaccanti non sono stati risparmiati dalle osservazioni. Christian Pulisic è stato giudicato “a sprazzi”, incapace di dare continuità al suo talento, mentre il giovane Gimenez ha deluso le aspettative, risultando “veramente poco” incisivo. La poca spinta da parte del terzino Tomori, abbinata alle difficoltà di Estupinan, ha completato il quadro negativo offerto dalla squadra. Le dichiarazioni di Ambrosini hanno fatto il giro del web, alimentando il dibattito tra i tifosi e gli addetti ai lavori sulla vera qualità della rosa rossonera.

Le sfide per Allegri e Tare: la gestione del post-sconfitta e la ricerca di rinforzi

La sconfitta con la Cremonese ha messo subito in discussione il progetto del nuovo corso del Milan, che vede il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina e l’arrivo di Igli Tare come DS. La gestione di questo primo intoppo sarà fondamentale per non far crollare il morale di una squadra che, dopo un’estate di cambiamenti e nuovi innesti, non può permettersi di perdere subito terreno. L’analisi di Ambrosini, per quanto dura, offre spunti di riflessione per la società. Allegri e Tare dovranno valutare se l’attuale rosa è competitiva su tutti i fronti o se sarà necessario intervenire ulteriormente sul mercato. La Serie A è appena cominciata, ma la pressione è già altissima.