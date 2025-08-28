Milan Cremonese, Ambrosini spiega: «Rossoneri più deboli dello scorso anno? C’è sicuramente da considerare questo aspetto»

Milan Cremonese, Massimo Ambrosini, ex capitano rossonero, ha commentato la formazione schierata da Allegri alla prima giornata di campionato

Il calciomercato Milan è un periodo di fervente attività e di giudizi spesso affrettati, ma il parere di un esperto come Massimo Ambrosini è sempre di grande interesse. L’ex centrocampista e capitano del Milan ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera dove ha espresso alcune riflessioni importanti sulla squadra rossonera, analizzando in particolare i movimenti in entrata e in uscita di questa sessione estiva. Le sue parole, riportate nell’articolo, offrono una prospettiva lucida e profonda sull’attuale situazione del club.

Milan, il punto di vista di Massimo Ambrosini sul calciomercato

Massimo Ambrosini, una leggenda per i tifosi milanisti, ha fornito un’analisi schietta e diretta al Corriere della Sera sulla forza del Milan di oggi rispetto alla squadra dello scorso anno. La discussione si è concentrata sul dibattito se il roster attuale, guidato dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri, sia più debole di quello che ha lottato per i vertici nella passata stagione. Le sue parole sono state chiare, precise e ricche di contenuto.

“Se consideriamo chi è andato via, gente come Theo o Reijnders, bisogna ammettere che quelli erano giocatori top nei loro ruoli. In questo momento sarebbe ingeneroso fare i paragoni mancando ancora dei giorni alla fine delle trattative. Ricordiamoci che il Napoli, un anno fa, dopo la sconfitta alla prima giornata ha comprato Lukaku e McTominay. Oggettivamente l’ultima gara sembrava il continuum del campionato scorso.”

Il nuovo direttore sportivo del Milan, Igli Tare, ha un compito non facile: non solo deve sostituire i pezzi pregiati che hanno lasciato il club, ma deve anche fornire ad Allegri i giocatori giusti per il suo sistema di gioco. La partenza di giocatori come Theo Hernández e Tijjani Reijnders ha lasciato un vuoto significativo, in particolare nel reparto difensivo e a centrocampo. Entrambi erano pilastri della squadra e la loro qualità è difficile da rimpiazzare. Ambrosini non ha dubbi sulla loro importanza e li definisce senza mezzi termini “giocatori top” nei loro rispettivi ruoli.

Tuttavia, il capitano rossonero invita alla cautela e a non trarre conclusioni affrettate. Il calciomercato è ancora aperto e, come sottolineato da Ambrosini, le squadre possono cambiare volto in pochi giorni. L’esempio del Napoli, che ha acquistato Romelu Lukaku e Scott McTominay dopo una sconfitta, è la prova che le dinamiche del mercato possono evolvere rapidamente. La speranza è che anche il Milan possa piazzare qualche colpo a sorpresa per rinforzare ulteriormente la rosa a disposizione di Allegri. L’ultima partita giocata dal Milan ha, secondo Ambrosini, evidenziato una carenza di continuità con le prestazioni passate, suggerendo che c’è ancora molto lavoro da fare per trovare la quadra. La sinergia tra Tare e Allegri sarà fondamentale per riportare il Milan ai livelli desiderati e per soddisfare le aspettative di una tifoseria che merita di sognare.