Milan Cremonese, Allegri avverte la sua squadra: «Bisogna concentrarsi per ottenere il massimo, le squadre di Nicola…». Le ultimissime

Il sipario sulla Serie A si alza anche per il Milan, che si prepara a esordire in campionato questa sera contro la Cremonese. Alla vigilia del match, Massimiliano Allegri ha tenuto la sua prima conferenza stampa stagionale, delineando la sua visione per l’anno che verrà. L’obiettivo, fin da subito, è chiaro e ambizioso: “Iniziamo un percorso ottimale che ci dovrà portare al massimo. A marzo vogliamo arrivare nelle migliori condizioni”. Una dichiarazione che sottolinea l’approccio pragmatico e orientato al lungo periodo del tecnico livornese, noto per la sua capacità di far crescere le squadre nel corso della stagione.

Le prime sensazioni di Allegri sono decisamente positive. Ieri il mister ha espresso grande soddisfazione per il lavoro svolto finora e per l’atteggiamento dei suoi giocatori: “Sono molto contento dei ragazzi che ho trovato, un gruppo che sta diventando squadra”. Un’unità di intenti che sarà fondamentale per affrontare le insidie del campionato. L’attenzione dell’allenatore si concentra ora sull’impegno imminente, con un avvertimento diretto alla squadra: “Oggi inizia la stagione e avremo una partita complicata”.

Nonostante la differenza di blasone, Allegri non si fida affatto della Cremonese di Davide Nicola, un avversario che conosce bene e che teme per la sua organizzazione e la sua combattività. “Le squadre di Nicola sono sempre rognose”, ha ribadito, chiedendo ai suoi di non sottovalutare l’impegno. Per il Milan, la parola d’ordine è concentrazione. Il primo ostacolo è insidioso, e la squadra dovrà scendere in campo con la giusta mentalità per conquistare i primi tre punti in un San Siro sold out. L’inizio di una nuova avventura che Allegri spera culmini con il ritorno del Diavolo ai vertici del calcio italiano.