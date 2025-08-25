Milan Cremonese, Allegri prende le sue decisioni in vista di Lecce! Ultime. Segui gli aggiornamenti sui rossoneri

L’esordio shock in campionato contro la Cremonese ha scosso l’ambiente rossonero e spinto il Milan a rivedere i propri piani in vista della prossima sfida contro il Lecce. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il tecnico del Diavolo, Massimiliano Allegri, spera di poter contare sul suo asso portoghese, Rafael Leão, il cui recupero è monitorato giorno dopo giorno. La sconfitta subita in casa ha creato un’urgenza inaspettata, che potrebbe accelerare i tempi per il ritorno in campo del calciatore più talentuoso della squadra.

Leão, il Ritorno del Talento

Rafael Leão, l’esterno portoghese che ha incantato l’Europa con le sue accelerazioni e i suoi dribbling, è la speranza più grande per il Milan in questo momento difficile. La sua assenza si è fatta sentire pesantemente nella manovra offensiva, apparsa lenta e prevedibile senza la sua imprevedibilità e la sua capacità di saltare l’uomo. Il suo rientro, anche parziale, darebbe una scossa psicologica a tutto l’ambiente e, soprattutto, offrirebbe a Stefano Pioli, l’allenatore che lo ha lanciato, una soluzione tattica fondamentale.

Possibili Cambi in Vista per il Lecce: Spazio ai Nuovi

La sconfitta ha inevitabilmente generato una riflessione profonda all’interno dello staff tecnico. È possibile che Allegridecida di cambiare qualcosa nell’undici titolare per la trasferta a Lecce. In particolare, due volti nuovi, il difensore Koni De Winter e il centrocampista Ertan Jashari, stanno cercando spazio e potrebbero avere la loro occasione. Entrambi i giovani talenti, che hanno mostrato buone cose in allenamento, potrebbero essere la risposta alla mancanza di intensità e solidità emersa nella prima giornata. De Winter, un difensore centrale roccioso e promettente, potrebbe offrire una maggiore sicurezza al reparto arretrato, mentre Jashari, un centrocampista dinamico e grintoso, potrebbe dare più corsa e vitalità alla mediana.

Il Futuro a Breve Termine del Milan

La sfida contro il Lecce è cruciale per la stagione del Milan. Dopo il passo falso iniziale, una vittoria è l’unico risultato possibile per evitare che la pressione diventi insostenibile. La speranza di avere Leão in campo, anche solo per uno spezzone di partita, è forte, ma anche le alternative, come i giovani De Winter e Jashari, potrebbero rivelarsi decisive per la riscossa rossonera. Il Diavolo ha bisogno di ritrovare la sua identità e la sua fame, e la trasferta in Salento sarà il primo, vero banco di prova.