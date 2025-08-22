Milan Cremonese, Allegri stupisce in conferenza stampa: questi due giocatori possono raggiungere 15 gol. Le ultimissime

Il conto alla rovescia è terminato. Il Milan si prepara a dare il via alla sua stagione in Serie A affrontando la Cremonese nella prima giornata di campionato. Alla vigilia del match, l’allenatore Massimiliano Allegri ha tenuto la sua prima conferenza stampa ufficiale, svelando qualche indizio sulle scelte che ha in mente e, soprattutto, sul suo approccio tattico.

Il focus principale del suo intervento è stato il centrocampo, un reparto che ha visto l’arrivo di rinforzi di alto profilo. Riguardo al nuovo acquisto più atteso, Luka Modric, Allegri ha rivelato di avere ancora qualche dubbio: «Per quanto riguarda Modric oggi deciderò se farlo giocare dall’inizio o meno». Una decisione cruciale che dipenderà sia dalle sue condizioni fisiche sia dall’equilibrio che il tecnico vuole dare alla squadra sin dal primo minuto.

Ma Allegri ha voluto lanciare un chiaro messaggio anche agli altri interpreti del centrocampo. Il tecnico ha espresso grande fiducia nella coppia composta da Ruben Loftus-Cheek e Youssouf Fofana, fissando per loro un obiettivo molto ambizioso: «Ho la convinzione che tra Loftus e Fofana possano raggiungere 15 gol». Una dichiarazione che sottolinea le aspettative offensive riposte nei due giocatori, che dovranno garantire non solo solidità ma anche un apporto in termini di reti per supportare l’attacco.

La sfida con la Cremonese sarà il primo banco di prova per il nuovo Milan di Allegri. Le scelte iniziali, specialmente a centrocampo, daranno subito un’idea della direzione intrapresa dal club. L’attesa è altissima per vedere se la sua visione si tradurrà subito in una vittoria convincente.