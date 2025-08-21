Milan Cremonese, Allegri punta sul duo d’attacco formato da Pulisic e Gimenez: come cambiano le scelte con l’infortunio di Leao. Le ultimissime

L’infortunio di Rafael Leao, purtroppo, costringerà il Milan a rivedere i propri piani per l’esordio in campionato contro la Cremonese. Con l’attaccante portoghese fuori dai giochi, mister Massimiliano Allegri sta pensando a un modulo a due punte, con Christian Pulisic e Santiago Gimenez a guidare il reparto offensivo. Una soluzione che, se confermata, rappresenterebbe una grande novità tattica e una dimostrazione di fiducia nei confronti dei due giocatori.

Pulisic e Gimenez: Una Coppia Inedita e un’Occasione da Cogliere

La scelta di Allegri di puntare su Pulisic e Gimenez per l’attacco nasce da un’attenta analisi delle loro caratteristiche. Pulisic, con la sua velocità, il suo dribbling e la sua abilità nel creare spazi, potrebbe agire da “seconda punta” a supporto di Gimenez, che dal canto suo, garantirebbe un punto di riferimento in area di rigore, la profondità e una grande presenza fisica. Questa coppia, sebbene inedita, offre al Milan diverse soluzioni offensive.

Per i due giocatori, la partita contro la Cremonese rappresenta una grande occasione per mettersi in mostra e guadagnarsi un posto da titolare. Gimenez, in particolare, avrà la chance di dimostrare il suo valore e di ripagare la fiducia del tecnico, che lo considera un attaccante completo, capace di segnare, ma anche di lavorare per la squadra. Pulisic, dal canto suo, potrebbe trovare in questa nuova posizione la sua dimensione ideale, lontano dal gioco sulle fasce per poter agire più vicino alla porta.

La soluzione a due punte potrebbe dare al Milan la giusta spinta per affrontare al meglio l’esordio stagionale e, allo stesso tempo, testare nuove soluzioni tattiche in vista del lungo e impegnativo campionato che attende i rossoneri.