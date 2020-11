Milan cooperativa del gol: Romagnoli si unisce agli altri 12 a segno

Romagnoli con il gol di oggi entra nel novero dei giocatori del Milan che hanno segnato in questo inizio di stagione

Alessio Romagnoli, con il gol di oggi, ha segnato la sua prima rete in questa stagione. Il capitano rossonero è il calciatore numero 13 della rosa del Milan ad andare a segno. In vetta alla classifica marcatori del Diavolo, c’è Zlatan Ibrahimovic. Caso strano è che Ante Rebic non ha ancora trovato la via del gol. Ecco tutti i marcatori del Milan fino a questo momento:

11 gol: Ibrahimovic

4 gol: Calhanoglu

3 gol: Diaz, Leao, Kessie

2 gol: Hauge, Saelemaekers

1 gol: Romagnoli, Castillejo, Colombo, Dalot, Krunic, Theo Hernandez

1 autogol