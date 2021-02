Milan, controsorpasso riuscito! Ora si può pensare all’allungo

Il Milan vincendo nettamente contro il Crotone a San Siro ha superano nuovamente l’Inter. Con lo Spezia l’opportunità di allungare

Il Milan è riuscito ad effettuare il controsorpasso all’Inter ieri vincendo 4-0 contro il Crotone. Un successo voluto soprattutto a livello mentale per i rossoneri che grazie alle doppiette di Ibrahimovic e Rebic hanno ottenuto tre punti vitali in classifica che gli ha riportati nuovamente in testa alla classifica di Serie A.

SPEZIA – Sabato i rossoneri voleranno in Liguria dove affronteranno lo Spezia per la ventiduesima giornata, un’occasione più unica che rara per tentare l’allungo all’Inter che, il giorno dopo, dovrà vedersela con una Lazio in formissima.

RECUPERI – Prima però le buone notizie devono arrivare da Milanello dove Pioli spera di riabbracciare presto Bennacer (febbricitante) e Tonali, oltre ovviamente a Simon Kjaer sostituito più che degnamente da Tomori in queste settimane. Febbraio si preannuncia dunque decisivo per la lotta Scudetto, una sfida tutta meneghina che culminerà il prossimo 21 febbraio nel derby.