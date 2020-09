Milan, conferenza stampa di Pioli e partenza per il Portogallo: il programma di domani

Il programma di domani per il Milan prevede un allenamento mattutino, la conferenza stampa di Pioli e la partenza per il Portogallo

Nella giornata di domani, mercoledì 30 settembre, il Milan effettuerà un solo allenamento mattutino. Dopodiché alle ore 14:00 mister Pioli terrà la consueta conferenza stampa della vigilia.

Nel pomeriggio, infine, è prevista la partenza per il Portogallo. La gara, valida per i playoff di Europa League, si giocherà all’Estadio do Rio Ave di Vila do Conde giovedì 1 ottobre 2020, fischio d’inizio fissato alle ore 21.