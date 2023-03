Milan, Condò: «Siccità offensiva, senza Giroud non si segna»

Paolo Condò analizza così il momento di crisi del Milan dopo la sconfitta contro l’Udinese. Le sue dichiarazioni

«Una situazione molto preoccupante, veramente molto preoccupante. Toglie al Milan la gioia di giocarsi questo quarto di finale di Champions League. Il tentativo, riuscito, di azzerare i problemi che avevi dietro ha portato ad una siccità in avanti preoccupante. Senza Giroud questa squadra non fa gol. Oggi Ibra ha segnato un gol per la storia, ma come prestazione ha fatto poco.»