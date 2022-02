Milan, con l’Udinese torna Kessie: Frank vuole spazzare via le voci

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Frank Kessie tornerà titolare contro l’Udinese dopo due panchine consecutive: il centrocampista vuole finire da protagonista

Nel Milan che venerdì alle 18:45 affronterà l’Udinese a San Siro tornerà titolare Frank Kessié. Complice la squalifica di Bennacer, l’ivoriano farà coppia con Tonali in mezzo al campo cercando di mettersi alle spalle un periodo complicato tra voci di mercato e un piccolo calo fisico.

Anche se con ogni probabilità a giugno le parti si separeranno, il Diavolo ha bisogno del miglior Frank in questo finale di stagione per cercare di inseguire l’obiettivo scudetto. Tutti dalla stessa parte dunque: il Presidente vuole tornare a dettare legge in mezzo al campo.