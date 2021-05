Milan con il braccino, la volata Champions si infiamma

Il penultimo turno della Serie A mette nei guai il Milan che non riesce a battere il Cagliari e riapre completamente la corsa alla Champions League

Quando meno te l’aspetti, il Milan si inguaia da solo. Si può riassumere in poche parole la domenica della Serie A che avrebbe potuto regalare un verdetto in più in chiave Champions League. Invece i ragazzi di Stefano Pioli si sono inceppati sul più bello, quando anche i risultati del pomeriggio sembravano indirizzare il cammino.

Il clamoroso pareggio del Benevento contro il Crotone aveva già consegnato la salvezza al Cagliari di Semplici e tutto lasciava presupporre che la serata di San Siro potesse essere banale formalità per i rossoneri. Mai teoria fu più sballata, perché il famigerato braccino del tennista si è manifestato sul più bello, bloccando Rebic e compagni.

