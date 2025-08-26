Connect with us

HANNO DETTO

Milan Como in Australia? L’aggiornamento di Simonelli non lascia dubbi: valutazioni ancora in corso. Le ultime

HANNO DETTO

Curva Sud Milan, si spegne San Siro: il parere di Salvini. Le dichiarazioni

HANNO DETTO

Zazzaroni non ci sta, che attacco alla proprietà del Milan: «Tare è costretto a fare...»

HANNO DETTO

Milan Cremonese, Capello netto su Massimiliano Allegri: «Queste cose le dovrà correggere»

HANNO DETTO

Modric Milan, Costacurta lo esalta: «Un vincente, San Siro ha già capito tutto. Boban mi ha detto che...»

HANNO DETTO

Milan Como in Australia? L’aggiornamento di Simonelli non lascia dubbi: valutazioni ancora in corso. Le ultime

Milan news 24

Published

42 minuti ago

on

By

Simonelli

Milan Como in Australia? Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha fatto il punto della situazione: le sue dichiarazioni

L’idea di portare una partita di Serie A all’estero, e in particolare in Australia, sta prendendo sempre più piede. Il presidente di Lega Serie A, Ezio Simonelli, ha affrontato l’argomento durante una recente intervista a ‘Radio Anch’io Sport’ su Rai Radio 1, confermando che la possibilità di giocare Milan-Como a Perth è una questione ancora aperta e non definitiva. L’obiettivo è chiaro: aumentare i ricavi, la visibilità e l’appeal del calcio italiano a livello internazionale.

“È ancora una questione aperta e non decisa, devono arrivare delle autorizzazioni che non sono ancora arrivate. Perth è particolarmente lontana, ma l’Australia ha una base importante di tifosi del calcio italiano”, ha spiegato Simonelli ai microfoni della nota trasmissione radiofonica. L’Australia, infatti, vanta una nutrita comunità di italiani e italo-australiani, storicamente appassionati della Serie A. Giocare una partita di campionato così lontano sarebbe un modo per avvicinare questi tifosi e rafforzare il legame con la madrepatria calcistica.

Un nuovo capitolo per il Milan di Allegri e Tare

Il Milan, una delle squadre più blasonate al mondo e in forte ascesa grazie alla nuova gestione tecnica, potrebbe essere il pioniere di questa iniziativa. La squadra rossonera, guidata dal nuovo allenatore Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di Direttore Sportivo, si trova in una fase di profondo rinnovamento e internazionalizzazione. L’idea di disputare una partita ufficiale a migliaia di chilometri di distanza rientra in una strategia più ampia per espandere il brand Milane la Serie A a livello globale, seguendo l’esempio di altre leghe e discipline sportive.

“Per noi è molto importante far vedere le nostre squadre all’estero per aumentare ricavi, visibilità e appeal“, ha sottolineato il presidente di Lega. Si tratta di un’opportunità di marketing e di business che la Serie A non può ignorare. L’iniziativa, sebbene a prima vista possa sembrare una sfida logistica e organizzativa, è vista come un investimento a lungo termine.

Preoccupazioni e similitudini con altri sport

Le critiche e le perplessità non mancano, soprattutto per quanto riguarda i tifosi italiani che verrebbero penalizzati. Simonelli ha riconosciuto la questione, ma ha cercato di rassicurare: “Immagino che non saranno tantissimi i tifosi che andranno a Perth, anche se Milan e Como organizzerebbero dei viaggi speciali. Sono cose che già altri sport fanno: l’NBA spesso gioca la prima partita in Europa, Il Giro d’Italia parte spesso all’estero. Un po’ di elasticità ci vuole”. Questa analogia è fondamentale per comprendere la mentalità della Lega: il calcio, come altri sport globali, deve adattarsi a un mondo sempre più interconnesso.

La distanza e il disagio per i tifosi non vengono sottovalutati, e per questo motivo, come ha concluso Simonelli, “Comunque credo proprio che il Milan rimborserà ai tifosi la quota parte dell’abbonamento”. Una mossa che dimostra la volontà di trovare un compromesso e di non scontentare la propria base di sostenitori, pur perseguendo una strategia di internazionalizzazione che potrebbe portare benefici economici e di immagine a tutto il sistema calcistico italiano. L’eventuale successo di Milan-Como in Australia aprirebbe la strada a future partite di Serie A in altre località strategiche, consolidando la presenza del campionato italiano sul palcoscenico mondiale.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.