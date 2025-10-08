Milan Como a Perth, spunta il retroscena: proposte economicamente più alte da altre località estere, Furlani ha scelto l'Australia perchè... Ultimissime

Milan Como a Perth, c’è l’importante retroscena: i rossoneri avevano ricevuto proposte economicamente più alte da altre località estere

La decisione ufficiale, di disputare Milan-Como a Perth, in Australia, nel prossimo febbraio ha scatenato molte polemiche, soprattutto in merito alla logistica e all’impatto sui tifosi. Tuttavia, il noto giornalista Francesco Letizia getta luce sulle reali motivazioni del club rossonero, smentendo che la scelta sia stata dettata unicamente dal fattore economico.

Secondo Letizia, il Milan avrebbe ricevuto proposte economiche anche più alte per organizzare la partita di Serie A all’estero. La scelta di Perth è, invece, profondamente strategica e si pone nel segno della continuità con le politiche intraprese dal club negli ultimi due anni.

Perth: Un Mercato Con Tanta Passione Rossonera

La motivazione principale dietro la decisione del Milan e del DS Igli Tare è legata alla presenza di una forte e sentita passione per i colori rossoneri in quella realtà:

«NON È una scelta di soldi e basta! La scelta di Perth è strategica e nel segno della continuità di quanto fatto negli ultimi due anni, in una realtà dove c’è tanto amore per i colori rossoneri».

Questa prospettiva conferma l’intenzione del Milan di cementare il proprio brand in mercati dove la base di tifosi è già consistente e appassionata, un obiettivo che supera il mero incasso di 12 milioni di euro (di cui la quota maggiore spetterà comunque al club, come emerso in assemblea di Lega).

La Strategia Del Milan E Le Critiche

La mossa, sebbene criticata per le sue implicazioni logistiche (il lungo viaggio, l’impatto sui giocatori, come evidenziato da Adrien Rabiot) e per il sacrificio imposto ai tifosi locali (come sottolineato da Demetrio Albertini), si inserisce perfettamente nella visione di globalizzazione del club.

Il Milan di Massimiliano Allegri e Igli Tare punta a bilanciare le esigenze sportive con la necessità di espandere il proprio appeal internazionale. La partita in Australia, pur rappresentando un forte stress logistico nel pieno della Serie A, è vista come un investimento a lungo termine sulla fidelizzazione dei fan e sulla crescita del valore del brand rossonero.