Milan Como a Perth, sorride anche Furlani! Importante cifra sul piatto, ecco quanto riceveranno i rossoneri e le altre squadre di Serie A

Milan Como a Perth: i due club riceveranno 12 milioni di euro. La fetta più importante sarà riservata ai rossoneri di Giorgio Furlani

La notizia è ormai ufficiale e clamorosa: la gara di Serie A Milan-Como, in programma per il weekend del 7-8 febbraio 2026, si giocherà all’Optus Stadium di Perth, in Australia. Questa decisione, assunta in via “eccezionale” dalla UEFA a causa dell’indisponibilità di San Siro per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, non è solo una mossa di marketing globale, ma anche un affare economico significativo per i club del massimo campionato.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta.it, l’intera operazione porterà nelle casse dei club di Serie A una somma complessiva di circa 12 milioni di euro. Un importo considerevole che sarà distribuito tra le venti società.

La Distribuzione Degli Incassi: Il Milan Riceve La Fetta Più Grande

La ripartizione di questi 12 milioni di euro non sarà equa, ma vedrà una netta prevalenza a favore del club rossonero, protagonista della trasferta oceanica. La fetta principale della compensazione economica sarà riservata al Milan.

Questo benefit non è solo un incentivo per affrontare l’impegnativa trasferta oltreoceano, ma funge anche da “compensazione per il mancato incasso di San Siro”. Il Milan avrebbe infatti dovuto rinunciare a un match casalingo, con le relative entrate da botteghino, hospitality e merchandising. Le cifre più contenute saranno invece destinate al Como, l’altra squadra protagonista dell’evento storico, e agli altri 18 club di Serie A, che beneficeranno comunque di una quota derivante dall’espansione del brand in un mercato come quello australiano.

Allegri, Tare E Il Doppio Binario: Sportivo E Commerciale

Per il Milan, guidato in panchina da Massimiliano Allegri e con Igli Tare nel ruolo di DS, questa operazione rappresenta un perfetto esempio di come la gestione sportiva e quella commerciale procedano su un doppio binario. Da un lato, il club si confronta con le necessità tecniche e tattiche di Allegri – impegnato a risolvere la crisi rigori e a ritrovare il vero Rafael Leão – e dall’altro sfrutta un imprevisto logistico (l’indisponibilità di San Siro) per trasformarlo in un’opportunità di internazionalizzazione e guadagno economico.

I 12 milioni sono un tesoretto prezioso che il DS Igli Tare potrà utilizzare per rafforzare ulteriormente il roster e supportare la corsa in campionato. La trasferta a Perth non è solo una vetrina, ma una mossa strategica che dimostra l’attenzione del Milan verso l’innovazione e la massimizzazione delle risorse in un contesto di Serie A sempre più competitivo.