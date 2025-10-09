Connect with us

Milan Como a Perth: Garlando e l'ironia sugli "schiaffi" al tifoso: il calcio sta correndo un grande rischio. L'analisi del giornalista

3 giorni ago

Milan Como a Perth: Luigi Garlando, noto giornalista della Gazzetta dello Sport, mette in guardia il sistema calcio

Luigi Garlando, nella sua rubrica ‘La Sveglia’ sulla prima pagina de La Gazzetta dello Sport, ha utilizzato un’immagine cinematografica efficace e ironica per descrivere il senso di sbalordimento e frustrazione che attanaglia lo spettatore sportivo moderno. Il giornalista ha paragonato il tifoso a quel pistolero “sbalordito” che, in un celebre western, viene ripetutamente schiaffeggiato da Terence Hill: “Non c’hai capito niente, vero? Te lo rifaccio”.

Secondo Garlando, gli “schiaffi da tutte le parti” rappresentano le decisioni che mettono costantemente alla prova la pazienza e le finanze dei sostenitori. Il caso più recente è quello dell’amichevole Milan-Como a Perth, saltata dopo le critiche di Adrien Rabiot (che l’aveva definita “folle”) e che aveva lasciato deluso l’abbonato che l’aveva acquistata: “L’abbonato del Milan che si è comprato anche Milan-Como, deluso come Rabiot, vede il match saltare come un canguro fino in Australia. Paf! (suono dello sberlone nei fumetti)”.

Il Caro-Biglietti E Il Futuro Dello Sport

Il problema non si ferma alle amichevoli estive. Garlando amplia il quadro sul sempre più acceso “caro-biglietti”, lanciando un monito sul futuro del calcio internazionale. Il rischio è che presto sarà necessario “accendere mutui bancari per far fronte” alle spese per seguire lo sport preferito.

A conferma di questa tendenza, sono uscite le prime stime sui prezzi per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti, Messico e Canada, cifre che rendono l’evento inaccessibile ai più: “Per la partita più umile della prima fase si va dai 400 dollari in su. Per la finale si parte da 2.030 dollari”.

L’analisi di Garlando è una critica pungente a un sistema che, per massimizzare i ricavi, sta perdendo di vista la sua base popolare e la passione dei tifosi, che si sentono sempre più maltrattati e confusi, proprio come il pistolero di un vecchio western.

