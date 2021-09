Milan Como Primavera: ufficiali data e orario del match di Coppa Italia

Milan Como Primavera: i ragazzi di Giunti hanno conosciuto nella giornata di oggi orario e data della sfida di Coppa Italia

Il Milan Primavera affronterà nei trentaduesimi di finale di Coppa Italia i pari età del Como. Nella giornata di oggi Giunti e i suoi hanno finalmente conosciuto data e orario dell’importantissimo match.

22 SETTEMBRE – La sfida tra Milan e Come Primavera andrà in scena mercoledì 22 settembre alle ore 15:00 presso il centro Vismara. La competizione riveste un’importanza fondamentale per i giovani rossoneri che sognano di alzare il trofeo a fine stagione.