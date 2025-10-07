Connect with us

Milan Como in Australia: conferme su costi, cifre e premi per i club. I rossoneri si preparano per una prima volta storica

2 giorni ago

Milan Como in Australia: arrivano importanti conferme sui costi, le cifre e i premi per i club coinvolti. Prima volta storica per il calcio italiano

Il calcio italiano si prepara a una prima volta storica: la UEFA ha concesso il suo via libera eccezionale alla disputa di Milan-Como in Australia. Per la prima volta nella storia della Serie A, una partita di campionato si giocherà su suolo estero. La scelta è dovuta all’indisponibilità dello stadio Giuseppe Meazza in San Siro, che sarà utilizzato dal Comitato Olimpico in vista delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026.

Questa mossa audace, oltre a risolvere un problema logistico per il Milan di Massimiliano Allegri, rappresenta una strategica operazione di espansione globale per l’intero campionato.

L’Impatto Economico E La Ripartizione Dei Premi

Come sottolineato da Calcio&Finanza, l’operazione avrà un impatto economico non indifferente. L’Australia investirà una cifra vicina ai 12 milioni di euro per ospitare la gara. Da questa somma, tuttavia, andranno dedotti i costi per l’organizzazione che saranno a carico della Lega Serie A, inclusi i costi per le trasferte dei club e la produzione televisiva dell’evento.

La cifra netta che rimarrà da distribuire alle società sarà compresa tra gli 8 e i 9 milioni di euro. La ripartizione avverrà in modo differenziato:

  1. Il Milan incasserà la cifra più alta, essendo la squadra di casa e dovendo compensare il mancato incasso di San Siro.
  2. Il Como avrà una quota più bassa ma comunque significativa, in quanto co-protagonista.
  3. Un gettone sarà garantito anche alle altre 18 società di Serie A per aver votato a favore della proposta di disputare la gara all’estero.

Il Milan Di Allegri E Tare Tra Campo E Business

Per il Milan, questa operazione, sostenuta con forza dall’Amministratore Delegato Giorgio Furlani, rafforza il legame con il mercato australiano e massimizza l’esposizione del brand rossonero a livello globale.

Mentre il DS Igli Tare è impegnato a bilanciare le esigenze immediate del club, come il rinnovo di Fikayo Tomori e la gestione della crisi offensiva (risolvere il “caso” Rafael Leão e la crisi rigori), Massimiliano Allegri si troverà a dover gestire una trasferta intercontinentale nel pieno della stagione agonistica. La disciplina tattica e la solidità mentale che Allegri ha imposto saranno cruciali per affrontare il cambio di fuso orario e l’impegno logistico senza compromettere la corsa Scudetto.

