Connect with us

HANNO DETTO

Milan Como, Cairo si esprime sulla scelta della Serie A! Le parole

HANNO DETTO

Saviano attacca Milan e Inter, sulla questione Curva: avete sentito?

HANNO DETTO

Balotelli ha svelato un retroscena, prima di andare al Milan: avete sentito?

HANNO DETTO

Milan Como in Australia, Marchisio sta con Rabiot: «Non credo che un viaggio del genere giovi allo spettacolo. I calciatori...»

HANNO DETTO

Camarda, sentite Pafundi: «Sta battendo ogni record. Penso non sia stato facile gestire la pressione»

HANNO DETTO

Milan Como, Cairo si esprime sulla scelta della Serie A! Le parole

Milan news 24

Published

3 giorni ago

on

By

Cairo

Milan Como, Cairo si esprime sulla scelta della Serie A! Le parole. Segui le ultimissime sul club rossonero

La decisione di far disputare la partita di Serie A Milan-Como a Perth, in Australia, continua a generare dibattito nel panorama calcistico italiano. A esprimere il proprio parere sulla questione più chiacchierata degli ultimi giorni è stato Urbano Cairo, il Presidente del Torino e di RCS Media Group.

Intervenuto in diretta ai microfoni di SportitaliaMercato dal Festival dello Sport 2025 di Trento, il patron granata ha ribadito la sua ferma perplessità sull’iniziativa, sebbene abbia riconosciuto i potenziali benefici economici per il campionato.

La Priorità Mancata: Il Disagio dei Tifosi Rossoneri

Cairo è stato molto diretto nel commentare la scelta, autorizzata dalla UEFA a causa dell’indisponibilità dello Stadio San Siro. “L’ho già detto pubblicamente, andare a giocare a Perth una partita come Milan-Como non mi sembra una grandissima idea,” ha dichiarato l’imprenditore.

Il suo punto centrale riguarda il sacrificio richiesto ai tifosi del Diavolo: “Non mi è sembrata una cosa molto positiva per i tifosi del Milan, in questo caso.” La scelta di traslocare una partita casalinga, seppur dovuta a contingenza, sposta l’attenzione dall’esperienza dei sostenitori.

Benefici Economici Internazionali, Ma La Forma Non Convince

Nonostante la forte critica sulla logistica e l’impatto sui tifosi, Urbano Cairo ha ammesso che l’iniziativa australiana può avere dei risvolti positivi sul fronte finanziario e promozionale. “Sicuramente è un modo per far conoscere il calcio in Australia e sicuramente dobbiamo sviluppare i diritti internazionali: da questo punto di vista può essere una cosa che va bene,” ha riconosciuto il presidente. Tuttavia, ha concluso ribadendo il suo giudizio complessivo: “Però non mi è sembrata una grande idea.”

Mentre la polemica sulla trasferta in Australia tiene banco, il Milan (i rossoneri) continua la sua marcia in Serie A, forte della guida tecnica di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore e tecnico livornese, che ha restituito solidità e mentalità vincente alla squadra. Il successo attuale del Diavolo è anche il risultato di una pianificazione strategicamirata, orchestrata dal nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, che punta a un equilibrio tra competitività e crescita globale del brand Milan.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.