Milan Como, Cairo si esprime sulla scelta della Serie A! Le parole. Segui le ultimissime sul club rossonero

La decisione di far disputare la partita di Serie A Milan-Como a Perth, in Australia, continua a generare dibattito nel panorama calcistico italiano. A esprimere il proprio parere sulla questione più chiacchierata degli ultimi giorni è stato Urbano Cairo, il Presidente del Torino e di RCS Media Group.

Intervenuto in diretta ai microfoni di SportitaliaMercato dal Festival dello Sport 2025 di Trento, il patron granata ha ribadito la sua ferma perplessità sull’iniziativa, sebbene abbia riconosciuto i potenziali benefici economici per il campionato.

La Priorità Mancata: Il Disagio dei Tifosi Rossoneri

Cairo è stato molto diretto nel commentare la scelta, autorizzata dalla UEFA a causa dell’indisponibilità dello Stadio San Siro. “L’ho già detto pubblicamente, andare a giocare a Perth una partita come Milan-Como non mi sembra una grandissima idea,” ha dichiarato l’imprenditore.

Il suo punto centrale riguarda il sacrificio richiesto ai tifosi del Diavolo: “Non mi è sembrata una cosa molto positiva per i tifosi del Milan, in questo caso.” La scelta di traslocare una partita casalinga, seppur dovuta a contingenza, sposta l’attenzione dall’esperienza dei sostenitori.

Benefici Economici Internazionali, Ma La Forma Non Convince

Nonostante la forte critica sulla logistica e l’impatto sui tifosi, Urbano Cairo ha ammesso che l’iniziativa australiana può avere dei risvolti positivi sul fronte finanziario e promozionale. “Sicuramente è un modo per far conoscere il calcio in Australia e sicuramente dobbiamo sviluppare i diritti internazionali: da questo punto di vista può essere una cosa che va bene,” ha riconosciuto il presidente. Tuttavia, ha concluso ribadendo il suo giudizio complessivo: “Però non mi è sembrata una grande idea.”

Mentre la polemica sulla trasferta in Australia tiene banco, il Milan (i rossoneri) continua la sua marcia in Serie A, forte della guida tecnica di Massimiliano Allegri, il nuovo allenatore e tecnico livornese, che ha restituito solidità e mentalità vincente alla squadra. Il successo attuale del Diavolo è anche il risultato di una pianificazione strategicamirata, orchestrata dal nuovo DS Igli Tare, l’esperto dirigente albanese, che punta a un equilibrio tra competitività e crescita globale del brand Milan.