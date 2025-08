Milan Como in Australia, si va sempre di più verso la conferma definitiva: manca solamente un tassello per l’ufficialità. Le ultimissime sui rossoneri

L’ipotesi che una partita di Serie A, e nello specifico l’incontro tra Milan e Como, possa disputarsi a Perth, in Australia, nel mese di febbraio, sta prendendo sempre più piede, delineando uno scenario senza precedenti per il calcio italiano. La notizia, riportata stamattina da La Gazzetta dello Sport, suggerisce che le chance di vedere questo match lontano dallo storico San Siro sono “sempre più importanti”.

Se confermato, si tratterebbe di un evento epocale, un chiaro segnale della volontà della Lega Serie A di internazionalizzare il proprio brand e di espandere la propria visibilità in mercati strategici. L’Australia, con la sua vasta comunità di appassionati di calcio e di emigrati italiani, rappresenta un terreno fertile per iniziative di questo tipo, capaci di generare nuove opportunità commerciali e di avvicinare nuovi tifosi al campionato italiano.

Per il momento, i segnali sono incoraggianti: l’ok del governo locale australiano è già arrivato, un passo fondamentale che elimina uno dei maggiori ostacoli logistici e burocratici. Resta da ottenere il via libera definitivo della UEFA, l’organo di governo del calcio europeo, la cui autorizzazione è imprescindibile per poter spostare una partita di campionato al di fuori dei confini nazionali e continentali. La UEFA dovrà valutare attentamente le implicazioni di una decisione del genere, considerando aspetti come l’equità sportiva, la logistica per le squadre e i tifosi, e il rispetto del calendario internazionale.

Nonostante le sfide, la prospettiva di vedere Milan e Como sfidarsi sotto il sole australiano è affascinante. Per i club, significherebbe un’enorme vetrina mediatica e la possibilità di rafforzare i legami con i propri sostenitori globali. Per la Serie A, sarebbe un passo audace verso una dimensione più globale, seguendo l’esempio di altre leghe sportive che hanno già sperimentato eventi all’estero. L’attesa per la decisione della UEFA è ora massima, con gli occhi di molti puntati su febbraio e su una possibile, storica trasferta in Australia.