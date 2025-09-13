Milan Como si giocherà in Australia? Ancora caos attorno a questa partita anche se dovrebbe arrivare la decisione in questa data. Le ultimissime

L’ipotesi che la sfida tra Milan e Como, valida per la 24esima giornata di Serie A Enilive, possa disputarsi a Perth, in Australia, continua a tenere banco e a far discutere. La suggestione, che suona quasi come un’esagerazione, è in realtà dettata da una stringente necessità logistica: lo stadio di San Siro sarà infatti occupato per la cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma proprio a ridosso dell’incontro, l’8 febbraio.

Il presidente della Lega, Simonetti, ha sottolineato come questa soluzione non sia un “capriccio” ma un’esigenza per garantire il regolare svolgimento del calendario del massimo campionato italiano. Giocare a quasi 13mila chilometri di distanza dalla sede abituale sarebbe un evento senza precedenti nella storia del calcio italiano, con implicazioni enormi sia per i club che per i tifosi.

L’attesa per una decisione definitiva era alta, con l’Esecutivo UEFA chiamato a dare il suo parere sull’inusuale proposta. Tuttavia, come riportato stamane dal Corriere dello Sport, è arrivato un rinvio: “L’Esecutivo Uefa prende tempo”. La decisione è stata posticipata di almeno un paio di settimane, segno che la questione non è di facile risoluzione e richiede un’analisi approfondita delle possibili conseguenze.

Tra i nodi da sciogliere ci sono, ovviamente, gli aspetti economici, logistici e sportivi. Come gestire la trasferta di due squadre e di tutto lo staff? E come potranno i tifosi, in particolare quelli abbonati, assistere alla partita? A questo proposito, il Milan, che ha come allenatore Allegri e come direttore sportivo Tare, dovrà trovare una soluzione che accontenti i propri sostenitori. Il rinvio della decisione mantiene aperta una vicenda che si preannuncia come uno dei temi più caldi e bizzarri della stagione calcistica italiana.